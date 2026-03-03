ECONOMIE
VAE onderschepten tot nu toe 172 Iraanse raketten en 755 drones

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 14:06
anp030326147 1
ABU DHABI (ANP) - De Verenigde Arabische Emiraten zeggen tot nu toe 172 Iraanse raketten uit de lucht te hebben geschoten, meldt Al Jazeera. Dertien andere raketten landden in zee en een kwam neer op Emiraats grondgebied.
De Golfstaat monitorde ook 812 Iraanse drones, waarvan er 755 werden onderschept. Bij al die aanvallen zijn drie doden gevallen. 68 mensen raakten gewond.
De VAE worden net als andere landen in de regio aangevallen door Iran, omdat er Amerikaanse militaire bases zijn gevestigd. Ook daar worden raketten en drones neergehaald. Bahrein claimde bijvoorbeeld 73 raketten en 91 drones te hebben onderschept. Qatar haalde maandag twee gevechtsvliegtuigen neer.
