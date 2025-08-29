ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alarmsystemenbedrijf Verisure werkt aan beursgang in Stockholm

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 16:36
anp290825174 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De leverancier van alarmsystemen Verisure werkt aan een beursgang in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Dat heeft topman Austin Lally gezegd in een interview met persbureau Bloomberg.
Hij bevestigt daarmee een bericht van Bloomberg uit mei waarin de Amerikaanse investeringsmaatschappij Hellman & Friedman, die Verisure bezit, had besloten voor Stockholm. Eerder waren er nog berichten dat Verisure naar de Amsterdamse beurs kon gaan.
Lally stelt dat de beursgang mogelijk nog dit jaar kan plaatsvinden, maar dat kan ook volgend jaar worden. Er is volgens hem geen haast. Hij wijst bij de keuze voor Stockholm op de Zweedse wortels van Verisure, dat in 1988 in het Scandinavische land werd opgericht en in het verleden ook al een notering had in Stockholm.
Verisure levert alarmsystemen aan particulieren en bedrijven en is actief in Europa en Zuid-Amerika met meer dan 5,5 miljoen klanten, waaronder in Nederland. Het hoofdkantoor staat in het Zwitserse Genève.
Vorig artikel

Tweede training Zandvoort stilgelegd na crash Stroll

Volgend artikel

XR: opnieuw demonstratie bij Schiphol na uitspraak rechter

POPULAIR NIEUWS

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

ANP-302658936

Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op