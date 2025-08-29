Alarmsystemenbedrijf Verisure werkt aan beursgang in Stockholm

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De leverancier van alarmsystemen Verisure werkt aan een beursgang in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Dat heeft topman Austin Lally gezegd in een interview met persbureau Bloomberg.

Hij bevestigt daarmee een bericht van Bloomberg uit mei waarin de Amerikaanse investeringsmaatschappij Hellman & Friedman, die Verisure bezit, had besloten voor Stockholm. Eerder waren er nog berichten dat Verisure naar de Amsterdamse beurs kon gaan.

Lally stelt dat de beursgang mogelijk nog dit jaar kan plaatsvinden, maar dat kan ook volgend jaar worden. Er is volgens hem geen haast. Hij wijst bij de keuze voor Stockholm op de Zweedse wortels van Verisure, dat in 1988 in het Scandinavische land werd opgericht en in het verleden ook al een notering had in Stockholm.

Verisure levert alarmsystemen aan particulieren en bedrijven en is actief in Europa en Zuid-Amerika met meer dan 5,5 miljoen klanten, waaronder in Nederland. Het hoofdkantoor staat in het Zwitserse Genève.