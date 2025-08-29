ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

XR: opnieuw demonstratie bij Schiphol na uitspraak rechter

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 16:38
anp290825175 1
SCHIPHOL (ANP) - Extinction Rebellion wil op 24 oktober opnieuw demonstreren op Schiphol tegen het programma van KLM waarmee reizigers punten kunnen sparen om in te wisselen tegen nieuwe vluchten of upgrades. De aankondiging komt kort na de uitspraak van de rechtbank in Haarlem dat Schiphol activisten onterecht een toegangsverbod had opgelegd na de demonstratie op 8 maart.
XR noemt het zogenoemde Flying Blue-programma absurd in tijden van klimaatcrisis. "KLM jaagt veelvliegen aan met een spaarprogramma", zegt een woordvoerster. "Burgerlijke ongehoorzame demonstraties zijn dus passend en noodzakelijk." De voorzieningenrechter vond het jarenlange gebiedsverbod dat Schiphol oplegde een "ontoelaatbare inperking" van het demonstratierecht.
De advocaat van XR, Willem Jebbink, vindt de uitspraak een nieuwe overwinning. "Het demonstratierecht is in onze democratische samenleving essentieel. Protest moet kunnen plaatsvinden binnen het zicht en gehoor van het doelwit."
Vorig artikel

Alarmsystemenbedrijf Verisure werkt aan beursgang in Stockholm

Volgend artikel

Brede steun voor EU-trainingsmissie in Oekraïne na bestand

POPULAIR NIEUWS

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

ANP-302658936

Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op