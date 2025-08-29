XR: opnieuw demonstratie bij Schiphol na uitspraak rechter

SCHIPHOL (ANP) - Extinction Rebellion wil op 24 oktober opnieuw demonstreren op Schiphol tegen het programma van KLM waarmee reizigers punten kunnen sparen om in te wisselen tegen nieuwe vluchten of upgrades. De aankondiging komt kort na de uitspraak van de rechtbank in Haarlem dat Schiphol activisten onterecht een toegangsverbod had opgelegd na de demonstratie op 8 maart.

XR noemt het zogenoemde Flying Blue-programma absurd in tijden van klimaatcrisis. "KLM jaagt veelvliegen aan met een spaarprogramma", zegt een woordvoerster. "Burgerlijke ongehoorzame demonstraties zijn dus passend en noodzakelijk." De voorzieningenrechter vond het jarenlange gebiedsverbod dat Schiphol oplegde een "ontoelaatbare inperking" van het demonstratierecht.

De advocaat van XR, Willem Jebbink, vindt de uitspraak een nieuwe overwinning. "Het demonstratierecht is in onze democratische samenleving essentieel. Protest moet kunnen plaatsvinden binnen het zicht en gehoor van het doelwit."