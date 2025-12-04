Albert Heijn berispt om vage duurzaamheidsclaims zuivelproducten

AMSTERDAM (ANP) - Albert Heijn heeft consumenten misleid met vage duurzaamheidsclaims op zuivelverpakkingen van zijn huismerk en moet ze aanpassen. Dat maakte de Reclame Code Commissie (RCC) donderdag bekend na een klacht van Wakker Dier.

De dierenrechtenorganisatie vindt dat de supermarktketen de producten duurzamer heeft laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. De klacht gaat onder meer over verschillende soorten melk en yoghurt. Daarop zouden bijvoorbeeld een afbeelding van een koe, silhouetten van dieren en teksten als 'beter voor natuur en boer' staan. Door weidevogels op de verpakkingen te zetten, wekt Albert Heijn volgens Wakker Dier de indruk dat de producten bijdragen aan de bescherming van deze door intensieve landbouw bedreigde dieren. Ook zouden de milieuclaims niet goed worden onderbouwd.

Uitspraken van de RCC zijn niet bindend. Albert Heijn heeft al wel aan de commissie laten weten dat de verpakkingen worden aangepast. De RCC beveelt de supermarktketen aan "voor zover nog nodig" niet meer op deze manier reclame te maken.