Rechtbank oordeelt: Marco Borsato volledig vrijgesproken van ontucht met minderjarige

De rechtbank in Utrecht heeft Marco Borsato (58) donderdag vrijgesproken in zijn zedenzaak. Volgens de rechters is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de aanklacht dat de zanger van september 2014 tot en met januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een 15-jarig meisje. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijf maanden geëist.

Borsato stond terecht voor het betasten van het meisje van de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Een andere beschuldiging was dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken. Voor dat deel van de aanklacht had het OM ook vrijspraak gevraagd.

Borsato woonde de uitspraak in de drukbezochte rechtbank bij. Hij heeft de beschuldigingen tijdens het strafproces ontkend.

De rechtbank gaf aan behoedzaam om te zijn gegaan met de aangifte van het meisje, de dochter van de toenmalige fanclubvoorzitter. Dit omdat de aangeefster volgens de rechtbank niet erg concreet was over welke handelingen Borsato zou hebben verricht, en wanneer precies. De rechtbank plaatst daarom kanttekeningen bij haar aangifte. De rechtbank benadrukt dat dit niet betekent dat haar verklaring onbetrouwbaar is, maar dat voorzichtigheid geboden is. Er is ook geen steunbewijs gevonden bij getuigen, want niemand heeft de ontucht gezien.

De rechtbank ging in de uitspraak ook in op het heimelijk opgenomen gesprek dat Borsato voerde aan de keukentafel met de moeder van het meisje. De rechtbank heeft daarin "geen ondubbelzinnige bekentenis" gehoord en is daarom van oordeel dat dit gesprek geen voldoende steunbewijs oplevert.

De rechtbank ziet evenmin steunbewijs in een ander opgenomen gesprek tussen aangeefster en verdachte en WhatsApp-berichten die ze elkaar stuurden.

Het dagboek van het meisje is eveneens geen bewijs. Volgens de rechter is niet duidelijk wanneer de ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden en wat er precies is gebeurd. Bovendien had de aangeefster het "zeer algemeen beschreven". De rechtbank zei ook over het dagboek: "Uit onderzoeken blijkt dat niet kan worden vastgesteld wanneer de passages daadwerkelijk zijn opgeschreven."

"De zaak is in de media uitgebreid geanalyseerd en er is volop gespeculeerd over de uitkomst. Er is aan vele keukentafels ongetwijfeld van alles besproken. Maar veel zaken zijn niet direct van belang voor de beschuldiging", zei de rechtbankvoorzitter. "De rechtbank gaat niet op alle opgeworpen vragen antwoord geven, dat is ook niet haar taak. De rechtbank beoordeelt alleen of de beschuldiging wettig en overtuigend kan worden bewezen."