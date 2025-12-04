Amsterdamse AEX sluit licht lager, Philips grootste daler

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine min gesloten na de plus een dag eerder. Zorgtechnologieconcern Philips was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak en zorgde voor koersdruk op de hoofdindex.

Philips verloor 5,6 procent. De Amerikaanse zakenbank Citi meldde dat Philips volgend jaar meer tegenwind zou kunnen verwachten van handelstarieven en zwakkere marktomstandigheden in China en dat dit de omzetgroei kan drukken. Philips zelf kwam met een verklaring waarin werd gesteld dat er geen vervroegde prognose is gegeven en dat de outlook voor 2026 zoals gepland op 10 februari gepubliceerd zal worden.

De AEX eindigde 0,2 procent lager op 947,77 punten. Op woensdag was er nog een koerswinst van 0,5 procent te zien. De MidKap won 0,5 procent tot 911,25 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent en Frankfurt ging 0,8 procent vooruit.

Chiptoeleverancier ASMI nam de leiding in de AEX met een stijging van 2,3 procent. Ook branchegenoot Besi, uitzender Randstad, ABN AMRO en verzekeraar NN Group waren in de kopgroep te vinden met plussen tot 1,5 procent.

In de MidKap was biotechnoloog Pharming aanvoerder met een winst van 3,8 procent, gevolgd door industrieel toeleverancier Aalberts (plus 3,5 procent). Fitnessketen Basic-Fit, speciaalchemieconcern Corbion en metalenspecialist AMG sloten de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met minnen tot ruim 2 procent.

Theon International klom bijna 3 procent bij de kleinere bedrijven in Amsterdam. De in Athene gevestigde fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector heeft de samenwerking met het Franse Exosens met drie jaar verlengd tot eind 2030.

Ebusco werd 3,8 procent meer waard op de lokale markt. De bussenfabrikant uit het Brabantse Deurne heeft van een groep aandeelhouders een overbruggingskrediet van 5,1 miljoen euro gekregen. Daarmee kan het bedrijf de levering van zijn bussen voorlopig veiligstellen.