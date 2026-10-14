ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Albert Heijn wil woensdagavond levering versproducten hervatten

Economie
door anp
anp141026196 1
Volg ons op Google Nieuws
ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle versproducten aan winkels hervatten. Dat meldt de supermarktketen in een update over het cybersecurityincident en de problemen waar het bedrijf al dagen mee kampt. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen van onder meer bepaalde versproducten, zoals groenten en fruit, vanwege de IT-problemen.
Daarnaast verwacht Albert Heijn dat zijn distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. "Afgelopen nacht en vandaag is hard gewerkt aan het weer volledig opstarten van onze distributiecentra", aldus de keten. "Dit is een mooie stap vooruit in het herstel van onze bevoorrading. We zien landelijk in toenemende mate vollere schappen."
De reguliere leveringen van houdbare producten aan winkels zijn volgens Albert Heijn dinsdagavond al volledig hervat. Wel waarschuwt de supermarktketen opnieuw dat de beschikbaarheid van producten per winkel en per productcategorie nog kan verschillen. "We blijven stap voor stap werken aan het zorgvuldig en veilig herstellen van onze systemen."
Albert Heijn heeft net als drogisterijketen Etos en slijterijketen Gall & Gall, die alle drie onderdeel zijn van Ahold Delhaize, sinds zondagmiddag te maken met het cyberincident.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

benzine en diesel weer onder de 2 euro per liter1668774732

Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank

cartoon_ah_cyberincident_AI

Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon

anp131026184 1

Longkanker bij paus Leo: zo groot is de kans op genezing na zijn longoperatie

95983229_m

Pak stroopwafels voor 38 cent, gesneden uien 300 procent duurder: zo werkt de supermarkttruc

Loading