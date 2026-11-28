Het aanvragen van een hypotheek is een tijdrovende en voor velen stressverhogende klus. Niet zelden wacht je 6 werkdagen op het oordeel van je hypotheekverstrekker, krijg je vervolgens het verzoek om extra informatie en gaat in de verwerking daarvan wederom ettelijke dagen zitten. Bij Nationale-Nederlanden (NN) moet dat straks binnen een halfuur kunnen en de verwachting is dat er meer bedrijven volgen. Een AI -systeem rekent in enkele seconden uit of de aankoop van je huis mogelijk is.

Tot slot geeft de 'human in the loop' zijn oké; die is nog altijd verantwoordelijk.

Hoe snel krijg je straks antwoord?

NN wil een hypotheekaanvraag “van kop tot staart” binnen 30 minuten goedkeuren, meldt De Telegraaf . Als het aan de verzekeraar en bank ligt, is dat volgend jaar zomer de norm. Het gaat om eenvoudige aanvragen, denk aan een vaste baan in loondienst en een gewone woning.

Nu duurt een aanvraag bij NN ongeveer één dag, vertelde Hans Buursink, die bij NN de hypotheken onder zich heeft, in oktober op een bijeenkomst voor adviseurs, schrijft VVP . Vroeger kon dat acht dagen zijn. “Wij achten in eenvoudige situaties 30 minuten haalbaar”, zei hij. Dat geldt volgens hem voor een groot deel van de aanvragen.

Feiten op een rij

Vroeger: soms acht dagen tot een oordeel over je aanvraag

Nu bij NN: ongeveer één dag

Doel voor de zomer van 2027: binnen 30 minuten rond, bij eenvoudige aanvragen

Rekenwerk van de AI: enkele seconden

Wat doet de computer precies?

Het systeem leest de stukken die je adviseur aanlevert, zoals je loonstrook, werkgeversverklaring en bankafschriften. Het vergelijkt die gegevens met elkaar en beoordeelt of je aanvraag past binnen de regels voor hoeveel je mag lenen. Dat zegt Herman Ouwerkerk, sinds 1 januari directeur hypotheken bij NN Bank, tegen vakblad InFinance

Volgens NN maakt de AI daarbij minder fouten dan een medewerker die alles met de hand nakijkt. Boven het interview in De Telegraaf staat het zo: “Computer heeft de mens ingehaald.”

Het voorbereidende papierwerk hoeft niet meer. AI zorgt ervoor dat het denkwerk eerder begint. - Herman Ouwerkerk, directeur hypotheken NN Bank

Beslist straks een computer over mijn hypotheek?

Nee, zegt NN. Een medewerker blijft verantwoordelijk voor het oordeel. “Het is ook zeker niet zo dat we de acceptatie alleen door de machine willen laten doen”, zei Buursink tegen de adviseurs. De tijd die de AI bespaart, wil NN steken in overleg met je adviseur.

Ingewikkelde aanvragen blijven mensenwerk. Denk aan een eigen bedrijf of een flexibel contract. Die vragen volgens Buursink een uitgebreidere beoordeling en vaak persoonlijk contact.

Waarom gaat het met mijn papieren sneller?

Hoe meer gegevens rechtstreeks uit de bron komen, hoe sneller het gaat, zei Buursink. Brondata zijn gegevens die je adviseur met jouw toestemming digitaal ophaalt, bijvoorbeeld je inkomen bij UWV of je pensioen bij Mijnpensioenoverzicht.nl, in plaats van een pdf of een foto van je loonstrook.

Complexe aanvragen, maatwerk en uitzonderingen blijven een uitgebreidere beoordeling vragen. - Hans Buursink, hypotheken Nationale-Nederlanden

Afgewezen door een systeem? Dit mag je vragen

Neemt een bedrijf een besluit over jou dat volledig automatisch tot stand kwam, zoals een afgewezen lening, dan heb je volgens de privacywet AVG een aantal rechten. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens

Je mag vragen dat een mens met inhoudelijke kennis het besluit opnieuw bekijkt.

Je mag je eigen kant van het verhaal geven, bijvoorbeeld als je inkomen net is gestegen.

Je mag het besluit aanvechten.

Je mag uitleg vragen over hoe het besluit is genomen.

Bij NN kijkt volgens de bank altijd een medewerker mee. Krijg je toch een afwijzing die je niet begrijpt, laat je adviseur dan vragen op welk punt de aanvraag strandde.

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