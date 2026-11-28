Heb je een vakantiehuis in Spanje? Dan heb je misschien gelezen dat Spaanse gemeenten de IBI, de jaarlijkse onroerendezaakbelasting, vanaf 2027 met tot 150 procent mogen verhogen. Een aanslag van €400 wordt dan €1.000. Heb je één huis aan de Costa Blanca, de Costa del Sol of op de Canarische Eilanden, dan kom je daar voorlopig niet voor in aanmerking.

Spanjeportaal schreef op 27 november dat Spanje de belastingen op tweede woningen en vakantieverhuur verhoogt. Daarbij benadrukt de site zelf dat het maximum van 150 procent niet automatisch voor elke tweede woning geldt. Welke woningen er wel onder vallen, hangt af van drie dingen: waar het huis staat, hoeveel woningen je hebt en of het huis officieel als leegstaand telt.

Wat Spanje heeft besloten

De regels staan in Real Decreto-ley 29/2026. Het decreet verscheen op 7 oktober in het Spaanse staatsblad BOE en geldt sinds 8 oktober. Op 12 november keurde de Diputación Permanente van het Congres het goed. Dat orgaan neemt het werk van het parlement over zolang dat ontbonden is. Een eerdere versie, decreet 26/2026, haalde op 2 oktober geen meerderheid.

De IBI-toeslagen kunnen vanaf 1 januari 2027 ingaan, maar alleen in gemeenten die ze zelf invoeren. Het is een mogelijkheid, geen verplichting: een ayuntamiento (gemeentebestuur) moet de toeslag eerst vastleggen in zijn eigen belastingverordening.

Toeslag 1: verhuur aan toeristen, maar alleen in een krappe woningmarkt

De eerste toeslag is voor woningen die aan toeristen worden verhuurd, in gemeenten die officieel zijn aangewezen als zona tensionada, een gebied met een krappe woningmarkt. Heb je daar één toeristische woning, dan kan de IBI met maximaal 50 procent omhoog. Met twee of drie zulke woningen is dat 100 procent, met vier of meer 150 procent.

Die aangewezen gebieden liggen niet waar de meeste Nederlanders en Belgen een huis hebben. Begin november ging het om 320 gemeenten in Catalonië, Navarra, Baskenland, Asturië en Galicië. In de Comunitat Valenciana, Andalusië, de Balearen en op de Canarische Eilanden is volgens Spaanse vastgoedsites geen enkele gemeente aangewezen. Aan de Catalaanse kust wel: daar staan onder meer Salou, Cambrils, Lloret de Mar, Blanes en Calafell op de lijst.

Toeslag 2: leegstand, en een vakantiehuis telt niet zomaar als leeg

De tweede toeslag is voor woningen die meer dan twee jaar zonder geldige reden leegstaan. Buiten de krappe gebieden geldt die alleen als je in Spanje vier of meer woningen hebt, en dan is het maximum 50 procent. Binnen de krappe gebieden kan 50 procent ook al bij één woning. Met vier of meer woningen is dat 100 procent, en staan die langer dan drie jaar leeg, dan kan het oplopen tot 150 procent.

Voor vakantiehuizen is vooral de lijst met geldige redenen belangrijk. Daar staat gebruik als tweede woning op, met een maximum van vier jaar onafgebroken leegstand. Wie zijn huis af en toe zelf gebruikt, valt dus normaal gesproken niet onder deze toeslag.

Rekenvoorbeeld: zoveel betaal je met een toeslag

De toeslag komt bovenop de IBI die je nu betaalt. Zo ziet dat er per jaar uit:

IBI van €400: met 50 procent €600, met 100 procent €800, met 150 procent €1.000.

IBI van €600: met 50 procent €900, met 100 procent €1.200, met 150 procent €1.500.

IBI van €800: met 50 procent €1.200, met 100 procent €1.600, met 150 procent €2.000.

Het hoogste percentage is dus alleen mogelijk voor eigenaren met vier of meer woningen. Met één vakantiehuis is 50 procent het maximum, en ook dat alleen in een aangewezen gebied.

Eerste gemeente die het invoert: Sant Cebrià de Vallalta

Het Catalaanse dorp Sant Cebrià de Vallalta in de Maresme stemde op 5 november voorlopig in met toeslagen tot 150 procent op toeristische woningen en leegstaande huizen. De gemeente is sinds 2024 een krap gebied. De toeslagen worden daar pas vanaf 2028 geïnd. Tweede woningen waarvan uit het verbruik van water of stroom blijkt dat ze worden gebruikt, ook al is dat af en toe, krijgen geen toeslag.

Wat wel voor veel eigenaren verandert

Verhuur je aan vakantiegasten, dan betaal je vanaf 1 december 10 procent btw (IVA) op verblijven van 30 nachten of korter. Vanaf 1 januari 2027 wordt ook de belasting op het fictieve inkomen uit een tweede woning anders berekend. Die belasting betaal je ook als je niet verhuurt. Volgens Spanjeportaal komt er een schaal van 1,1 tot 3 procent van de kadastrale waarde, maar dat betekent niet dat iedereen 3 procent gaat betalen. Woon je in Nederland of België, dan betaal je over dat fictieve inkomen 19 procent belasting.

Wat de bedragen niet zeggen

De lijst met krappe gebieden is niet vast. Een regio vraagt zo'n aanwijzing aan, die dan drie jaar geldt en verlengd kan worden. Begin november kwamen er nog drie Baskische gemeenten bij. Gaat jouw regio er later wel om vragen, dan kan je gemeente daarna alsnog een toeslag invoeren.

Andere Nederlandstalige sites beschreven de stappen eerder anders. SpanjeVandaag schreef in september op basis van de woningwet uit 2023 dat de toeslag al bij twee leegstaande woningen 150 procent kon worden. Volgens de Spaanse regering zelf geldt het maximum van 150 procent bij leegstand nu voor eigenaren van vier of meer woningen die langer dan drie jaar leegstaan.

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