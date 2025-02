Alibaba flink lager op Wall Street na melding AI-investering

NEW YORK (ANP) - Alibaba is maandag geëindigd tussen de dalers op de aandelenbeurs in New York. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, bekend van AliExpress, kondigde aan de komende jaren ruim 50 miljard dollar te investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump echter opdracht gegeven Chinese investeringen in onder andere technologie te beperken. Het aandeel verloor 10,2 procent.

De investeringen zijn volgens Alibaba vooral gericht op het verbeteren van de infrastructuur van AI en cloudcomputing, zoals servers, opslag en databases, om de groei van AI verder aan te jagen. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd een flinke opmars gemaakt. Alibaba maakte vorige week nog sterke resultaten over het afgelopen kwartaal bekend, mede dankzij de grote vraag naar AI-toepassingen.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent en sloot op 43.461,21 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 5983,26 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 19.286,93 punten.

Overaanbod

Veel techaandelen eindigden lager, waaronder Nvidia (min 3,1 procent). Dat gebeurde een dag voordat de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld de resultaten zal presenteren.

Microsoft zakte 1 procent. Het techconcern is in de VS begonnen met het opzeggen van huurcontracten voor een grote hoeveelheid datacapaciteit. Dat meldde investeringsbank TD Cowen op basis van informatie die werd verstrekt door toeleveranciers van Microsoft. Het besluit van Microsoft kan erop duiden dat er sprake is van een overaanbod, aldus deskundigen van de investeringsbank.

Investeringen

Apple steeg juist 0,7 procent. Het techconcern heeft aangekondigd de komende jaren 500 miljard dollar te investeren in de Verenigde Staten. Met dat geld wil Apple onder andere 20.000 nieuwe werknemers aannemen in eigen land. De bekendmaking van de omvangrijke investering in de thuismarkt volgt enkele dagen na de ontmoeting van Apple-topman Tim Cook en president Trump.

Manchester United steeg 1,9 procent. De Engelse voetbalclub, die een notering heeft op de beurs in New York, heeft aangekondigd nog eens 150 tot 200 banen te schrappen. Daarmee wil de club de financiën op de lange termijn verbeteren. De stap volgt op het verdwijnen van 250 functies vorig jaar. Manchester United is de afgelopen vijf jaar verlieslatend.