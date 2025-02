FNV roept minister op: praat met PostNL, ook over werkgelegenheid

UTRECHT (ANP) - FNV vraagt minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken om de postsector economisch houdbaar te houden en tegelijkertijd te zorgen voor behoud van werkgelegenheid. Daarvoor moet de minister in gesprek gaan met PostNL, aldus de vakbond, die daarmee reageert op de financiële bijdrage die PostNL aan het kabinet heeft gevraagd om de post te kunnen blijven bezorgen.

Het gesprek dat Beljaarts en PostNL moeten voeren moet gaan over duurzame oplossingen voor het bedrijf PostNL, maar ook over de verbetering van het werk en inkomen van postbezorgers. "Het is tijd voor structurele oplossingen die de postsector op lange termijn gezond maken, zonder de werkenden opnieuw in de kou te laten staan", zegt FNV-bestuurder Pieter Beuzenberg.

PostNL vroeg de overheid eind vorige week een tijdelijke financiële bijdrage van in totaal 68 miljoen euro om de postdienstverlening op de huidige voet voort te zetten. Het ministerie van Economische Zaken zei in eerste instantie nee tegen het verzoek van PostNL. Volgens FNV voelen veel postbezorgers zich onzeker over de situatie. "De postbezorgers verdienen een eerlijke beloning voor hun zware werk", aldus Beuzenberg. "Zij zorgen ervoor dat de post op tijd bij de mensen komt, vaak in weer en wind."