Alibaba verliezer op Wall Street na beschuldigingen Witte Huis

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 22:34
anp141125246 1
NEW YORK (ANP) - Het Chinese webwinkelconcern Alibaba was vrijdag een stevige verliezer op de aandelenbeurs in New York. De onderneming achter onder meer AliExpress werd bijna 4 procent lager gezet na een bericht van de Financial Times over vermeende hulp aan Chinese militaire "operaties" tegen doelen in de Verenigde Staten.
De Britse zakenkrant baseert zich op een veiligheidsmemo van het Witte Huis, waarop het de hand had gelegd. Of de beweringen kloppen, kon de krant niet achterhalen. Alibaba sprak de beschuldigingen tegen en noemde deze "complete onzin".
De naam AliExpress kwam ook terug in nieuws uit Frankrijk. De Franse consumententoezichthouder DGCCRF meldde dat onder meer AliExpress net als rivaal Shein op kinderen lijkende sekspoppen heeft verkocht. De waakhond heeft de informatie doorgespeeld naar openbare aanklagers.
Het algehele beeld op Wall Street was vrijdag gemengd. De zorgen dat de Federal Reserve in december mogelijk afziet van het verlagen van de rente bleven boven de markt hangen.
