Weer vogelgriep vastgesteld in Drogeham, net als een week eerder

DROGEHAM (ANP) - In het Friese dorp Drogeham is vogelgriep aangetroffen in een legkippenbedrijf, een week nadat dit werd vastgesteld bij een andere firma op nog geen kilometer afstand. Het ministerie van Landbouw meldt dat circa 117.000 kippen worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om verdere verspreiding te voorkomen.

Binnen een straal van drie kilometer van het besmette bedrijf liggen drie andere pluimveebedrijven. Die zijn de afgelopen week gescreend door de NVWA en worden ook de komende twee weken in de gaten gehouden.

Voor de 26 pluimveebedrijven binnen tien kilometer van de getroffen firma geldt zoals gebruikelijk een vervoersverbod. De meeste van deze bedrijven hadden hier al mee te maken nadat het virus vorige week werd aangetroffen in hetzelfde dorp.

De afgelopen weken is in plaatsen verspreid door het land vogelgriep aangetroffen. Demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) vindt dat "zeer zorgelijk", schreef ze donderdag in een Kamerbrief.