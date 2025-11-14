Zwartboek over geweld tegen moskee, 'bijna verdubbeld'

ROTTERDAM (ANP) - Een onderzoekstak van K9, het samenwerkingsverband van Nederlandse moskeekoepels, heeft een zogeheten zwartboek gepubliceerd over "het toenemende geweld tegen moskeeën in Nederland". Volgens K9 is het aantal incidenten tussen 2015 en 2025 bijna verdubbeld vergeleken met de tien jaar ervoor: 369 tegenover 192.

In een verklaring spreekt K9 over recente incidenten in Den Haag, Waalwijk en Emmeloord. In die laatste plaats werd eerder deze maand bij een moskee een tas met verscheurde korans aangetroffen. De imam van de moskee zou telefonisch bedreigd zijn. Kort ervoor zou bij de moskee een dood dier bij het gebouw zijn neergelegd.

De incidenten zijn volgens K9 steeds heftiger. "Ging het jaren geleden vaak om scheldpartijen, nu is er steeds vaker sprake van extreme intimidatie middels dode dieren, dreigbrieven maar ook fysiek geweld. Van mishandeling en brandstichtingen tot stenen door ramen en zelfs molotovcocktails die de moskee ingegooid worden."