Alle verdachten in Panama Papers-zaak vrijgesproken van witwassen

PANAMA-STAD (ANP/AFP/DPA) - Alle 28 verdachten in een witwaszaak die volgde op de gelekte Panama Papers zijn vrijdag vrijgesproken. Een rechter in Panama-Stad oordeelde dat niet volgens de regels is omgegaan met het bewijsmateriaal afkomstig van de servers van advocatenkantoor Mossack Fonseca. Andere bewijsstukken waren volgens haar niet overtuigend genoeg om crimineel gedrag van de beklaagden vast te stellen.

De Panama Papers, waarbij de administratie van Mossack Fonseca op straat te kwam liggen, zorgden in 2016 voor wereldwijde opschudding. In de 11,5 miljoen gelekte documenten kwamen de namen voor van bedrijven over de hele wereld die via brievenbusfirma's en offshore-rekeningen belastingontduiking leken te faciliteren. Ook doken namen op van veel prominente personen die hun geld op schimmige manieren hadden weggezet. De premier van IJsland zag zich zelfs genoodzaakt op te stappen, toen bleek dat hij miljoenen aan familiekapitaal bij een offshorebedrijf had ondergebracht.

Mossack Fonseca werd ervan beschuldigd 215.000 brievenbusfirma's te hebben opgezet in belastingparadijzen waar onder meer politici, beroemdheden en atleten van over de hele wereld hun bezittingen konden verbergen en belastingen konden ontduiken. Acht jaar nadat de Panama Papers uit waren gekomen, begon in april in Panama een rechtszaak tegen 28 betrokkenen, onder wie de oprichters van het bedrijf Jürgen Mossack en Ramón Fonseca. Fonseca overleed begin mei.

Aanklagers hadden de maximale straf van twaalf jaar cel geëist tegen Mossack, Fonseca en drie anderen. De andere verdachten werden gezien als medeplichtigen, tegen hen waren lagere straffen geëist.