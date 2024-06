Amerikaanse acteur Martin Mull (80) overleden

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse acteur Martin Mull is op 80-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Maggie schrijft op Instagram dat haar vader "na een dappere strijd tegen een lange ziekte" is gestorven.

Mull begon zijn carrière in de jaren 70 als songwriter en bracht ook zelf meerdere albums uit. Later in dat decennium begon hij ook met acteren en vergaarde hij bekendheid met zijn rol in de tv-serie Mary Hartman, Mary Hartman.

De acteur speelde daarna in tientallen series en films. Zo was hij te zien in de film Clue uit 1985 en had hij rollen in tv-series als Roseanne, Arrested Development, Two and a Half Men en Veep.