Doden en schade door aardbeving in China

BEIJING (ANP/RTR) - Door een aardbeving in het zuidwesten van China zijn maandag zeker twee mensen om het leven gekomen. De beving met een kracht van 5.2 trof de regio Guangxi. Het epicentrum van de beving lag bij de stad Liuzhou.

De Chinese staatskrant Global Times meldt op basis van de lokale autoriteiten dat in de stad zeker dertien gebouwen zijn ingestort. Naast de dodelijke slachtoffers zijn vier mensen naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn buiten levensgevaar.

Maandagochtend vroeg (lokale tijd) waren 7000 inwoners van Liuzhou geëvacueerd. De hulpdiensten zijn met tientallen voertuigen en honderden hulpverleners aanwezig in het getroffen gebied, meldde Global Times.

Veel mensen lagen te slapen toen de beving de stad even na middernacht lokale tijd trof, aldus de krant.