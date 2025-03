Alliander kan verwachtingen klanten steeds minder vaak waarmaken

ARNHEM (ANP) - Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, kan steeds minder vaak voldoen aan de verwachtingen van klanten. Vorig jaar moest Alliander weer ondernemers teleurstellen omdat het elektriciteitsnet in hun buurt vol zit. Ook consumenten merken de gevolgen van het volle stroomnet meer en moeten bijvoorbeeld langer wachten op een uitbreiding van hun aansluiting voor nieuwe zonnepanelen. Hiervoor waarschuwt het bedrijf in de jaarresultaten over 2024.

Vorig jaar heeft Alliander bijna 1,8 miljard euro geïnvesteerd, vooral in het onderhouden en uitbreiden van gas- en elektriciteitsnetten. Dat is opnieuw een record. Er zijn meer projecten gestart, maar die uitvoeren en op tijd afronden wordt steeds moeilijker. Dat komt volgens Alliander mede doordat het werk complexer blijkt te zijn dan verwacht en er meer specialistische kennis nodig is. Ook leveringsproblemen van bijvoorbeeld elektriciteitshuisjes hebben gezorgd voor vertragingen.

Alliander beheert het stroomnet in onder meer Gelderland, Noord-Holland en Flevoland.