Trump wil scheepsbouw VS aanjagen, invloed China verminderen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd de scheepsbouw in de Verenigde Staten te willen versterken, met als doel de Chinese dominantie in de wereldwijde maritieme sector terug te dringen. Zijn regering zal een nieuw kantoor voor scheepsbouw in het Witte Huis creëren en de sector ondersteunen met belastingprikkels.

China is de grootste producent van containerschepen ter wereld. Trump wil ook dat de belastinginkomsten van Chinese schepen en kranen die de VS binnenkomen, worden verhoogd, meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal eerder.

De regering van voormalig president Joe Biden had geconcludeerd dat China oneerlijke beleidsmaatregelen en praktijken gebruikte om de wereldwijde maritieme, logistieke en scheepsbouwsectoren te domineren. China verwierp de beweringen en zei dat de Amerikaanse regering China de schuld gaf van haar eigen problemen.