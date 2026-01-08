Allianz Direct krijgt veel brandschademeldingen rond oud en nieuw

ROTTERDAM (ANP) - Verzekeraar Allianz Direct heeft rond de jaarwisseling veel schademeldingen van brand in een woning of auto binnengekregen. Het aantal claims lag tussen 30 december en 2 januari 2400 procent hoger dan tussen 26 en 29 december, meldt een woordvoerder.

Hoeveel schade is veroorzaakt door vuurwerk weet hij niet. "Het kan ook zijn dat iemand in een opgefokte bui een auto in brand stak", licht hij toe. Ook kreeg Allianz Direct een derde meer meldingen over vandalisme binnen. Hier gaat het bijvoorbeeld om lekgestoken autobanden of ingetikte autoramen.

De verzekeraar wil niet zeggen om hoeveel schademeldingen het gaat. Allianz Direct verwachtte voor oud en nieuw al een forse toename omdat het waarschijnlijk de laatste jaarwisseling zonder vuurwerkverbod was. Allianz Direct denkt niet veel meldingen meer te krijgen.

Het Verbond van Verzekeraars komt volgende week maandag met een schatting namens de branche van de vuurwerkschade rond oud en nieuw. Achmea, het verzekeringsconcern achter de merken Centraal Beheer en Interpolis, zei eerder tot die tijd geen aantallen te delen.