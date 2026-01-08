Toch stappen mannen minder snel naar een dokter, onder meer door hardnekkige ideeën over “niet zeuren” en door onbekendheid met deze alarmsignalen. Dat is zonde, want juist bij hart‑ en vaatziekten, kanker en beroertes maakt vroeg ingrijpen het verschil tussen volledig herstel en blijvende schade of overlijden.

Hierop moet je letten

Nek‑ of schouderpijn Pijn in nek of schouder kan uitstralen van het hart en een atypisch signaal van een hartinfarct zijn, zeker bij mannen die ook moe, kortademig of misselijk zijn.

Verkleuring van handen of vingers Blauwe, witte of paarse verkleuring kan wijzen op slechte doorbloeding, vernauwde bloedvaten (perifeer vaatlijden) of auto‑immuunziekten, met risico op weefselschade en hart‑ en vaatziekten.

Zwakke grip Een opvallend zwakkere knijpkracht hangt in studies samen met hogere kans op hartziekten, beroerte en vroege sterfte; het is een soort "algemene gezondheidsmeter" die achteruitgang laat zien.

Duizeligheid of roodheid Plotselinge duizeligheid, zwart voor ogen zien of een rood, heet gevoel in het hoofd kan passen bij hartritmestoornissen, lage bloeddruk, beroerte of ernstige bloedarmoede, en leidt snel tot vallen of bewustzijnsverlies.

Erectiestoornissen Erectieproblemen zijn vaak een vroeg signaal van schade aan de bloedvaten; bij veel mannen gaan ze jaren vóór een hartinfarct of beroerte aan hart‑ en vaatziekten vooraf.

Prikkelbaar Aanhoudende prikkelbaarheid kan wijzen op depressie, chronische stress, slaapproblemen of hormonale stoornissen zoals laag testosteron, die op hun beurt weer samenhangen met een hoger risico op hart‑ en stofwisselingsziekten.

Droge mond Een steeds droge mond kan komen door diabetes, uitdroging, auto‑immuunziekten (zoals het syndroom van Sjögren) of bijwerkingen van medicijnen, en verhoogt bovendien het risico op tandbederf en tandvleesontstekingen.

Vergrote testikel(s) Een plots groter, zwaarder of hard aanvoelende testikel kan een teken zijn van een tumor of ernstige ontsteking; bij teelbalkanker is vroeg ontdekken cruciaal voor genezing.

Krampen in de benen Terugkerende kramp of pijn in de benen bij lopen, die wegtrekt in rust, kan duiden op vernauwde slagaders (perifeer arterieel vaatlijden) en gaat vaak samen met een verhoogd risico op hartinfarct en beroerte.