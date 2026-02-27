Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

De website Have I Been Pwned, een door experts aangeraden website om te controleren of jouw gegevens zijn gelekt, heeft het eerste lek van Odido toegevoegd aan zijn website. Dat schrijft RTL Nieuws. Hierdoor kun je nu checken of jouw e-mailadres deel uitmaakt van de eerste uitgelekte gegevens van de Odido-datalek.

Gisteren publiceerde de cybercriminele groep Shinyhunters een eerste deel van de gestolen Odido-gegevens op het dark web. In het datalek zijn privéinformatie en financiële gegevens te vinden van honderdduizenden klanten en oud-klanten die al jaren geen abonnement meer hebben bij Odido. De provider zegt niet van plan te zijn om de cybercriminelen te betalen om te voorkomen dat meer gegevens gepubliceerd worden.

Shinyhunters zegt de komende zestien dagen nog veel meer gestolen gegevens van Odido-klanten naar buiten te brengen.

PS: de gegevens van de schrijver van dit artikel zijn geopenbaard.