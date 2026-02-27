Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) vindt het achteraf bezien "niet zo smaakvol" dat een Instagram -post met een selfie van hem en minister Rianne Letschert (Onderwijs) was omlijst met een hiphopnummer met een seksistische tekst. Hij kwam er naar eigen zeggen pas later achter dat daarin "bitches willen met me naar bed. Ik ben in een pand vol wijven" wordt gezongen.

Vijbrief haast zich te zeggen dat hij dat nummer ook niet heeft uitgezocht. "Dat was mijn socialemediateam joh, ik ben een boomer."

Desondanks vindt hij het zijn eigen verantwoordelijkheid dat dit bericht is geplaatst. "Ik ga tegen mijn socialemediateam zeggen dat ze dit maar niet meer moeten doen."

Andere ministers voorzagen het Instagram-bericht voor aanvang van de ministerraad van grappig bedoeld commentaar. "Soms is de wens de vader van de gedachte", zei minister Eelco Heinen (Financiën, VVD). Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie, VVD) stelde dat "D66 heel hard zijn best doet om van zijn woke-imago af te komen".