Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

Geen vuurwapens of drugs, dat weet iedereen. Maar wist je dat ook een honkbalknuppel, fietsketting of zelfs een ladder je in de problemen kan brengen als je ze in je auto hebt liggen? Wat wel en niet mag, hangt af van tijd, plaats en omstandigheden.

De wet kijkt bij verboden voorwerpen in de auto grofweg naar twee categorieën. De eerste: wapens. Verboden zijn volgens de wet ‘voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen’.

Dat geldt niet alleen voor steek- of knipmessen, stiletto’s en vuurwapens, maar ook voor werp- en vlindermessen, katapulten, alarmpistolen en pepperspray.

Nachtelijk ritje met knuppel

Toch is het niet altijd zwart-wit. Overdag met een honkbalknuppel onderweg naar een wedstrijd? Geen probleem. Maar rijd je ’s nachts door het centrum met diezelfde knuppel onder je stoel, dan kan de politie aannemen dat je hem niet voor sportieve doeleinden bij je hebt.

Ook bij een kettingslot, hockeystick of golfclub wordt gekeken naar de context. De politie moet redelijkerwijs kunnen aannemen dat het voorwerp bedoeld is om schade of letsel toe te brengen.

Dragen of vervoeren

Bij messen zit het nóg ingewikkelder. Ligt een mes in je dashboardkastje, dan ziet de wet dat als ‘dragen’. In een afgesloten gereedschapskist achterin de auto is het ‘vervoeren’. Dat verschil kan bepalend zijn; uiteindelijk beslist de rechter.

De tweede categorie gaat over inbrekerswerktuigen. De wet stelt: ‘het is verboden om in je auto te hebben: lopers, valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen’.

Nachtelijke ladder

Sta je om 03.00 uur op een industrieterrein met een ladder, touw en koevoet in je kofferbak? Dan heb je wat uit te leggen. Overdag op weg naar een klus meestal niet.

Sinds 2026 is zelfs een verborgen ruimte in je auto zonder geldige reden strafbaar. Dat kan je maximaal een jaar cel of zo’n 9.000 euro boete opleveren.

En zomaar je auto doorzoeken? Dat mag alleen bij betrapping op heterdaad of bij een verdenking van een ernstig misdrijf. Ook daar gelden dus strenge regels.