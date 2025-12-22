Alphabet koopt energiebedrijf Intersect voor stroom datacenters

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Google-moederbedrijf Alphabet neemt het Amerikaanse energiebedrijf Intersect Power over voor 4,75 miljard dollar. De overname is bedoeld om Google toegang te geven tot meer elektriciteit voor zijn datacenters, werd maandag bekendgemaakt.

Het is een van de grootste deals van Alphabet om zijn AI-datacenters uit te breiden. Met de overname krijgt Google meer stroom voor zijn datacenters, iets wat hard nodig is nu oude Amerikaanse stroomnetten moeite hebben de snel stijgende vraag bij te benen, mede door kunstmatige intelligentie.

Intersect richt zich op schone energie-oplossingen voor grote datacenters, waaronder zonne-energie en batterijopslagprojecten. Vorig jaar nam Google al een minderheidsbelang in de energieleverancier.

Versneld

De AI-race heeft fusies en overnames in de datacenter- en energiesector het afgelopen jaar versneld. Tegelijkertijd worstelt Google, net als Amazon.com en Microsoft, met het combineren van ambitieuze klimaatdoelen en de groeiende energievraag van AI. Vorig jaar meldde Google dat zijn CO2-uitstoot in de afgelopen vijf jaar met 48 procent was gestegen door de activiteiten van zijn datacenters.

Datacenters verbruiken enorme hoeveelheden stroom om servers draaiende te houden en de gigantische datavolumes te verwerken.