ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alphabet koopt energiebedrijf Intersect voor stroom datacenters

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 19:29
anp221225133 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Google-moederbedrijf Alphabet neemt het Amerikaanse energiebedrijf Intersect Power over voor 4,75 miljard dollar. De overname is bedoeld om Google toegang te geven tot meer elektriciteit voor zijn datacenters, werd maandag bekendgemaakt.
Het is een van de grootste deals van Alphabet om zijn AI-datacenters uit te breiden. Met de overname krijgt Google meer stroom voor zijn datacenters, iets wat hard nodig is nu oude Amerikaanse stroomnetten moeite hebben de snel stijgende vraag bij te benen, mede door kunstmatige intelligentie.
Intersect richt zich op schone energie-oplossingen voor grote datacenters, waaronder zonne-energie en batterijopslagprojecten. Vorig jaar nam Google al een minderheidsbelang in de energieleverancier.
Versneld
De AI-race heeft fusies en overnames in de datacenter- en energiesector het afgelopen jaar versneld. Tegelijkertijd worstelt Google, net als Amazon.com en Microsoft, met het combineren van ambitieuze klimaatdoelen en de groeiende energievraag van AI. Vorig jaar meldde Google dat zijn CO2-uitstoot in de afgelopen vijf jaar met 48 procent was gestegen door de activiteiten van zijn datacenters.
Datacenters verbruiken enorme hoeveelheden stroom om servers draaiende te houden en de gigantische datavolumes te verwerken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

AP25351788091172-e1766069173719

John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

230831-ukraine-soldiers-al-1334-9dfb22

Rusland bluft: Oekraïne is helemaal niet aan het verliezen

21119a_fea469cf036f4287a282beb7cbd82b38~mv2

NVM-makelaars wakkert gesjoemel en vriendjespolitiek bij huisverkoop aan

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

Loading