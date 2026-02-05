Sjinkie gooit olie op vuur in schaatsrel rond Schulting: “Keuze van Kerstholt is bespottelijk”

Het rommelt in het Nederlandse shorttrackkamp op de Olympische Spelen . Suzanne Schulting, regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter, staat niet aan de start van haar koningsafstand. En dat schiet bij oud-wereldtopper Sjinkie Knegt volledig in het verkeerde keelgat. Hij spaart zijn oude teamgenoot en bondscoach Niels Kerstholt niet.

Knegt vindt de uitsluiting Schulting op de 1.000 meter shorttrack belachelijk. In een olympische uitzending van de Sportcast op Omrop Fryslân laat Sjinkie er geen misverstand over bestaan: “De beste moet altijd rijden. Dus de keuze van Niels is bespottelijk.”

Comeback met haken en ogen

De situatie is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Schulting liet het shorttrack jarenlang links liggen nadat ze overstapte naar het langebaanschaatsen. Pas toen ze zich op die discipline kwalificeerde voor de Spelen, besloot ze ook haar oude liefde weer op te pakken. En met succes: begin januari won ze nog de 1.500 meter op het NK in Leeuwarden.

Maar haar comeback is niet onomstreden. Omdat Schulting lange tijd geen shorttrack reed, was er intern weerstand. Bondscoach Kerstholt selecteerde haar daarom alleen voor de 1.500 meter. Op de 1.000 meter mag ze niet starten. En dat terwijl ze op die afstand de titelverdedigster is.

Hand boven het hoofd

Volgens Knegt is Kerstholt daarmee volledig verkeerd bezig. “Niels probeert de pupillen die hij traint de hand boven het hoofd te houden. Suzanne komt van buiten en dus houdt hij haar tegen. Als bondscoach doe je dan niet het goede.”

Ook sportverslaggever Andor Faber begrijpt weinig van de gang van zaken. “De selectiecommissie wijst haar aan en toch rijdt ze niet.” Het voedt het beeld van een rommelige, ondoorzichtige besluitvorming op het hoogste podium.

Medaillepotentieel

In dezelfde Sportcast wordt vooruitgeblikt op het medaillepotentieel van de zeven Friese deelnemers en blikt Knegt terug op zijn eigen afscheid. De vraag blijft hangen of het bij hem niet weer begint te kriebelen.