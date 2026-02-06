Van het podium verdwenen

Guzmans laatste voorstelling was Laatste Wissel, die liep van eind december 2023 tot het voorjaar van 2024. De recensies waren gemengd: het NRC prees de hartverscheurende passages over zijn contact met de zelfmoordpreventielijn, maar vond het tweede deel mager. De Theaterkrant sprak van een "warrige en onsamenhangende" show. Volgens ingewijden werd de tournee vroegtijdig beëindigd vanwege "onvoorspelbaar gedrag".​

Sindsdien: stilte. Zijn website is offline gehaald, er staan geen voorstellingen gepland, en zelfs zijn voormalige vertrouwelingen weten niet waar hij uithangt. Afgelopen augustus dook er na bijna vier jaar radiostilte één kort filmpje op Instagram op — een video aan zee — maar verder niets.

'Hij heeft er een puinhoop van gemaakt'

Ex-psychiater Bram Bakker, die Guzman ruim tien jaar behandelde voor zijn cocaïne- en alcoholverslaving, trekt aan de bel. "Ik heb uiteindelijk de stekker eruit getrokken. Javier is echt een dramatisch geval. Hij heeft zijn carrière zelf compleet om zeep geholpen," zegt Bakker. De psychiater vreest dat Guzman "helemaal in de goot is beland" — zonder inkomsten, zonder theaterprogramma, zonder stabiel privéleven.​

Ook voormalig manager Dries Floris heeft al geruime tijd geen contact meer. "Ik heb geen idee hoe het met hem gaat, laat staan waar hij nu is," zegt Floris.​

Een lang gevecht

Guzmans worsteling met verslaving is al decennia oud. Hij heeft afkickklinieken bezocht in Engeland, Thailand, Schotland en Spanje. Ooit verklaarde hij meer dan 140.000 euro aan cocaïne te hebben uitgegeven en op zijn dieptepunt zeven gram per dag te gebruiken. Een behandeling bij de Amsterdamse Jellinek hield hem acht maanden clean, maar een terugval volgde.​

Volgens Bakker is de enige weg terug een langdurige kliniekopname, gevolgd door een verblijf in een safehouse. "Javiers verleiding om snel weer op te treden is altijd te groot geweest. Hij wilde clean worden óm op te treden, terwijl je clean moet worden om dat te blíjven".​

Het is een pijnlijk verhaal van een enorm talent dat zichzelf kwijtraakte. De hoop is dat Guzman ergens de hulp krijgt die hij nodig heeft — maar vooralsnog weet niemand waar hij is.

Javier Guzman in cijfers