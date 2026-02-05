Zien: Johan Derksen krijgt oorwassing van longkanker patholoog

Johan Derksen verkondigt weer eens een ondoordachte mening aan zijn stamtafel bij VI op SBS6. Door Wilfred Genee, René van der Gijp en andere tafelgasten wordt hem vrijwel nooit een strobreed in de weg gelegd, maar van patholoog Daniëlle Cohen krijgt hij via de socials de wind van voren.

Derksen vindt het maar betutteling dat het kabinet de grens voor het kopen van sigaretten op 21 jaar wil zetten. Cohen, die patholoog is in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met als aandachtsgebieden longpathologie, hoofd-hals pathologie en mammapathologie, legt heel duidelijk uit waarom ze gefrustreerd is over de teksten van Derksen.

Kijk hieronder naar de beelden: