Amazon daalt op Wall Street na tegenvallende vooruitzichten

NEW YORK (ANP) - Amazon behoorde vrijdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het webwinkel- en technologieconcern wist de winst in het afgelopen kwartaal bijna te verdubbelen, dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagen en het koopjesfestijn Black Friday. Topman Andy Jassy sprak van het beste feestdagenseizoen ooit voor het bedrijf. Ook bij de belangrijke cloudtak Amazon Web Services (AWS) stegen de inkomsten. De omzet- en winstverwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen. Het aandeel werd ruim 2 procent lager gezet.

Amazon waarschuwde ook voor mogelijke groeiproblemen bij zijn clouddivisie, ondanks plannen om dit jaar zo'n 100 miljard dollar te investeren. Zo hintte topman Jassy op vertragingen bij het verkrijgen van bijvoorbeeld stroomaansluitingen voor datacenters en nieuwe chips. Concurrent Microsoft (plus 0,3 procent) meldde vorige week al dat de groei van zijn cloudtak werd belemmerd omdat het niet genoeg datacenters had om aan de vraag naar zijn AI-producten te voldoen.

De algehele stemming op Wall Street was positief, na de gemengde slotstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 44.795 punten. De brede S&P 500-index klom 0,2 procent tot 6093 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 19.840 punten.