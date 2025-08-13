ECONOMIE
Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 13 augustus 2025 om 15:23
Het Haus der Geschichte in Stuttgart waagt een experiment: twee avonden lang mogen bezoekers de tentoonstelling "Vrij Zwemmen – Samen?!" alleen naakt betreden. De belangstelling is groot – beide data zijn al uitverkocht.
"De kaartjes waren binnen een paar weken uitverkocht", vertelde museumwoordvoerder Joachim Rüeckaan . Iedereen die aan deze naaktrondleidingen wil deelnemen, moet een handdoek meenemen om als zitkussen te gebruiken. De temperatuur in de tentoonstellingsruimte is ongeveer 23 graden Celsius (73 graden Fahrenheit). Er zijn kluisjes beschikbaar.
De tentoonstelling "Vrij Zwemmen – Samen?!" is tot en met 14 september te zien. Met meer dan 200 tentoonstellingsstukken en foto's laat de tentoonstelling zien hoe, naast gelijkheid en democratie, ook seksisme en racisme, morele waarden, uitsluiting en vooroordelen het openbaar zwemmen hebben gevormd.
Dat deze tentoonstelling ook naakt te bezichtigen is, is natuurlijk geen toeval. "Verschillende houdingen en moraal, lichamelijkheid en tolerantie zijn thema's die in de tentoonstelling aan bod komen, waaronder naakt baden en nudisme", vervolgt Rüeck.
Voor wie liever gekleed naar het museum komt, zijn er nog steeds reguliere rondleidingen beschikbaar. Bovendien is de toegang tot alle tentoonstellingen in het Huis van de Geschiedenis in augustus gratis. Kleding dragen is eveneens verplicht.
In Duitsland is naaktrecreatie, of naturisme, relatief wijdverspreid en er is een ruim aanbod aan naturistencampings en -stranden. Duitsland heeft geen specifieke wetten of regels die naaktrecreatie verbieden, zolang het geen overlast veroorzaakt voor anderen.

