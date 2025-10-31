Rijke en bekende Amerikanen betrokken bij miljarden transacties onmiddellijk na de dood van Epstein

Rijke Amerikanen zijn na de dood van Epstein grote verdachte bedragen gaan overmaken, onthult de NYT. De Amerikaanse overheid wist daarvan. in 2019 was Trump president.

JPMorgan Chase heeft na de dood van Jeffrey Epstein in 2019 bij de Amerikaanse overheid melding gemaakt van ruim één miljard dollar aan mogelijk verdachte transacties, die te linken zijn aan Epstein en prominente Wall Street-figuren. Onder de gesignaleerde namen zijn onder meer Leon Black (Apollo), Glenn Dubin (hedgefondsmanager), advocaat Alan Dershowitz en trusts gelieerd aan retailmagnaat Leslie Wexner.

In totaal ging het om circa 4.700 afzonderlijke transacties. Sommige transacties hielden verband met grote geldopnames, geldstromen naar Russische banken en contacten met Amerikaanse presidenten (Trump, Clinton ). Epstein was jarenlang klant bij JPMorgan, ondanks interne zorgen over zijn reputatie; de bank verzorgde leningen en internationale overschrijvingen en stond betalingen aan slachtoffers toe. Pas in 2019, na Epsteins arrestatie, beëindigde JPMorgan hun relatie.

Uit de recent vrijgegeven rechtbankdocumenten blijkt dat JPMorgan vaker verdachte transacties van Epstein bij de autoriteiten meldde, maar dat hier weinig consequenties aan werden verbonden. In 2023 trof de bank schikkingen van 75 miljoen dollar met de Amerikaanse Maagdeneilanden en 290 miljoen dollar met slachtoffers. De bank zegt achteraf spijt te hebben van de relatie met Epstein, maar betwist te hebben geweten van Epsteins misbruikpraktijken.

Het artikel noemt ook dat Epstein oprichters van Google rekruteerde als bankklanten voor JPMorgan, en dat Sergey Brin uiteindelijk meer dan 4 miljard dollar bij JPMorgan heeft gestort.