Amazon en OpenAI sluiten deal van 38 miljard dollar voor ChatGPT

SEATTLE (ANP) - Amazon en OpenAI hebben een zevenjarige overeenkomst gesloten ter waarde van 38 miljard dollar, omgerekend 33 miljard euro. De bedrijven hebben afgesproken dat de eigenaar van ChatGPT rekenkracht van Amazon Web Services (AWS) kan gebruiken. Daarmee krijgt OpenAI toegang tot honderdduizenden geavanceerde Nvidia-processors om de populaire chatbot verder te ontwikkelen.

OpenAI heeft ook de mogelijkheid om uit te breiden naar tientallen miljoenen processors. De ChatGPT-maker zal volgens de bedrijven meteen beginnen met het gebruiken van de capaciteit. Het is de bedoeling dat de AI-startup voor eind volgend jaar alle capaciteit inzet en vanaf 2027 kan uitbreiden.

De clouddienst van Amazon heeft "ongeëvenaarde ervaring in het veilig, betrouwbaar en op grote schaal beheren van grootschalige AI-infrastructuur", melden beide bedrijven in een verklaring op hun websites.