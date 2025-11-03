ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amazon en OpenAI sluiten deal van 38 miljard dollar voor ChatGPT

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 16:28
anp031125123 1
SEATTLE (ANP) - Amazon en OpenAI hebben een zevenjarige overeenkomst gesloten ter waarde van 38 miljard dollar, omgerekend 33 miljard euro. De bedrijven hebben afgesproken dat de eigenaar van ChatGPT rekenkracht van Amazon Web Services (AWS) kan gebruiken. Daarmee krijgt OpenAI toegang tot honderdduizenden geavanceerde Nvidia-processors om de populaire chatbot verder te ontwikkelen.
OpenAI heeft ook de mogelijkheid om uit te breiden naar tientallen miljoenen processors. De ChatGPT-maker zal volgens de bedrijven meteen beginnen met het gebruiken van de capaciteit. Het is de bedoeling dat de AI-startup voor eind volgend jaar alle capaciteit inzet en vanaf 2027 kan uitbreiden.
De clouddienst van Amazon heeft "ongeëvenaarde ervaring in het veilig, betrouwbaar en op grote schaal beheren van grootschalige AI-infrastructuur", melden beide bedrijven in een verklaring op hun websites.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

ANP-538971533

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

A-House-of-Dynamite

Het bizarre einde van Netflix-hit A House of Dynamite ontrafeld

Loading