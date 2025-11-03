Hongersnood breidt zich uit in Soedan

KHARTOEM (ANP) - De Soedanese steden el-Fasher en Kadugli kampen met hongersnood, zegt de internationale waakhond voor voedselzekerheid IPC. De organisatie verwacht dat de honger de komende maanden aanhoudt.

El-Fasher in het westen van het land werd vorige week ingenomen door de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), na een belegering van anderhalf jaar. Ook de zuidelijke stad Kadugli wordt belegerd. IPC vermoedt dat er ook sprake is van hongersnood in de belegerde stad Dilling, maar de organisatie heeft te weinig data om dat te staven.

Door het conflict dreigen bovendien twintig andere gebieden in de regio's Darfur en Kordofan met honger te maken te krijgen.

In september kampten ruim 21 miljoen mensen, 45 procent van de bevolking, met voedselonzekerheid. 375.000 hadden zelfs te maken met catastrofale hongersnood. Alleen met een bestand kan de voedselzekerheid worden verhoogd, stelt het IPC. Daarnaast moet humanitaire hulp veilig kunnen worden geleverd.