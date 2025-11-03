ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hongersnood breidt zich uit in Soedan

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 16:30
anp031125124 1
KHARTOEM (ANP) - De Soedanese steden el-Fasher en Kadugli kampen met hongersnood, zegt de internationale waakhond voor voedselzekerheid IPC. De organisatie verwacht dat de honger de komende maanden aanhoudt.
El-Fasher in het westen van het land werd vorige week ingenomen door de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), na een belegering van anderhalf jaar. Ook de zuidelijke stad Kadugli wordt belegerd. IPC vermoedt dat er ook sprake is van hongersnood in de belegerde stad Dilling, maar de organisatie heeft te weinig data om dat te staven.
Door het conflict dreigen bovendien twintig andere gebieden in de regio's Darfur en Kordofan met honger te maken te krijgen.
In september kampten ruim 21 miljoen mensen, 45 procent van de bevolking, met voedselonzekerheid. 375.000 hadden zelfs te maken met catastrofale hongersnood. Alleen met een bestand kan de voedselzekerheid worden verhoogd, stelt het IPC. Daarnaast moet humanitaire hulp veilig kunnen worden geleverd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

ANP-538971533

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

A-House-of-Dynamite

Het bizarre einde van Netflix-hit A House of Dynamite ontrafeld

Loading