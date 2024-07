Amazon en Samsung investeren in Amerikaanse robotstart-up

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Robotstart-up Standard Bots heeft via een reeks deals 63 miljoen dollar opgehaald. De Amerikaanse maker van robotarmen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI), heeft onder meer financiële injecties gekregen van Amazon en Samsung.

De grote techconcerns namen deel aan een financieringsronde die 39 miljoen dollar opleverde. Hun investeringen gingen via het Amazon Industrial Innovation Fund en Samsung Next, een investeringstak van Samsung. Hoeveel geld de ondernemingen precies in Standard Bots hebben gestoken is niet bekend.

Amazon heeft de afgelopen jaren al in verschillende robotstart-ups geïnvesteerd, waaronder Agility Robotics in 2022. Het webwinkelbedrijf kocht in 2012 ook Kiva Systems en heeft vervolgens een deel van de technologie van dat bedrijf in zijn eigen magazijnen verwerkt.

Standard Bots maakt robotarmen die bedoeld zijn om taken zoals complexe assemblage, voedselbereiding of afwassen te automatiseren. Het nieuwe geld wil het bedrijf onder meer steken in verder onderzoek. Om de robots te trainen werkt Standard Bots aan een speciaal AI-model. De robots moeten kunnen afkijken hoe mensen bepaalde taken uitvoeren, om deze vervolgens zelf te kunnen doen.