Zelensky neemt Biden verspreking niet kwalijk

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky neemt het zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden niet kwalijk dat hij hem per ongeluk voorstelde als de Russische president Vladimir Poetin. Deze fout kan als vergeten worden beschouwd gezien alle steun die de Verenigde Staten aan Oekraïne hebben gegeven, aldus Zelensky.

"Het is een fout. Ik denk dat de Verenigde Staten de Oekraïners veel steun hebben gegeven. Sommige fouten kunnen we wel vergeten, denk ik", aldus Zelensky. Hij zei dat bij aankomst in Ierland, waar hij een ontmoeting heeft met premier Simon Harris. De Oekraïense president is op doorreis vanuit de Verenigde Staten. Daar was hij bij de NAVO-top in Washington.

Biden maakte de fout donderdag aan het einde van de top. "Nu geef ik het woord aan de president van Oekraïne, die net zo veel moed als vastberadenheid heeft. Dames en heren: president Poetin", zei hij tegenover verslaggevers. Biden corrigeerde zichzelf enkele seconden later. "President Poetin? Hij gaat president Poetin verslaan."