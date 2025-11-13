Amazon geeft satellietnetwerk Project Kuiper een nieuwe naam

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Amazon geeft zijn satellietnetwerk Project Kuiper een nieuwe naam. Voortaan gaat het netwerk, waarmee Amazon wil concurreren met de satellietinternetdienst Starlink van Elon Musk, door het leven als Amazon Leo.

Het webwinkelconcern verklaarde donderdag dat Project Kuiper altijd bedoeld was als codenaam tijdens de vroege fase van het programma. Eerder dit jaar bracht Amazon de eerste volwaardige satellieten in een baan rond de aarde.

Aan de oude naam zat een Nederlands tintje. De naam verwees naar de Kuipergordel, die op zijn beurt is vernoemd naar de Nederlandse sterrenkundige Gerard Kuiper. De Kuipergordel is een gordel van miljarden rots- en ijsblokken die voorbij de planeet Neptunus in een baan rond de zon draaien. Kuiper beschreef in 1951 dat de gordel zou moeten bestaan, wat decennia later pas werd aangetoond.

Leo is ook een verwijzing naar een term uit de ruimtevaart. Dat is de afkorting voor Low Earth Orbit, de zone waarin de satellieten van Amazon om de aarde draaien.