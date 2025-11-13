Op een na langste staking ooit bij Boeing komt ten einde

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Werknemers van de defensietak van Boeing hebben ingestemd met nieuwe loonafspraken. Daarmee komt een einde aan de op een na langste staking ooit bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer en de langste sinds 1948.

De ongeveer 3200 leden van vakbond IAM hadden sinds 4 augustus het werk neergelegd in de Amerikaanse staten Missouri en Illinois. Dat verstoorde de productie van gevechtsvliegtuigen zoals de F-15 en raketsystemen.

Als het goed is gaan ze nu over enkele dagen weer aan het werk. Na vier eerdere voorstellen te hebben afgewezen, accepteerden de arbeiders voorwaarden die hun gemiddelde lonen met bijna een kwart zullen verhogen. Ook ging Boeing overstag met een tekenbonus van 6000 dollar.

Dit was de tweede grote staking sinds Kelly Ortberg in augustus 2024 aantrad als topman. Vorig jaar wilden tienduizenden Boeing-werknemers ongeveer twee maanden niet aan het werk gaan, waardoor de productie van bepaalde verkeersvliegtuigen tijdelijk stil kwam te liggen.