Techbedrijven omlaag terwijl Wall Street renteprognoses bijstelt

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse aandelenbeurzen lieten donderdag stevige verliezen zien. Beleggers schroefden hun verwachtingen wat betreft renteverlagingen terug en dat leidde tot uitverkoop van met name tech- en AI-bedrijven. Wall Street liet zich daarbij leiden door zorgen over de inflatie en recente uitspraken van centrale bankiers over de economie.

Techgraadmeter Nasdaq eindigde de handelsdag 2,3 procent in de min op 22.870,36 punten. De Dow-Jonesindex sloot 1,7 procent lager op 47.457,22 punten en de brede S&P 500-index ging ook met een verlies van 1,7 procent de handel uit, op 6737,49 punten.

Chipconcern Nvidia, 's werelds meest waardevolle bedrijf, raakte op zijn beurt bijna 4 procent aan beurswaarde kwijt en fabrikant van elektrische auto's Tesla zakte een kleine 7 procent. Veel techbedrijven waren eerder dit jaar juist flink meer waard geworden door enthousiasme over de kansen met kunstmatige intelligentie. De laatste tijd waren er bij kenners al twijfels of de hoge aandelenkoersen wel gerechtvaardigd zijn.

Wat nu ook meespeelt is dat er binnenkort veel economische cijfers naar buiten komen, die uitgesteld waren tijdens de shutdown van de Amerikaanse overheid. Als die cijfers niet zo rooskleurig uitpakken, ziet de Federal Reserve binnenkort waarschijnlijk af van een verdere renteverlaging. Meerdere beleidsmakers bij de Federal Reserve hebben de afgelopen dagen al uitlatingen gedaan waarin daarop leek te worden gehint.

Beleggers reageerden ook op een tegenvallend kwartaalbericht van Disney. Het aandeel leverde bijna 8 procent in. Het entertainmentconcern heeft ook aangegeven zich voor te bereiden op een mogelijk langdurige strijd met YouTube TV over de distributie van zijn kabelkanalen.

Cisco Systems was wel een winnaar, met een plus van bijna 5 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Verizon noteerde verder bijna 1 procent hoger, na ingewijdenberichten van verschillende media dat er binnenkort tot 15.000 mensen ontslagen kunnen gaan worden bij de telecomprovider.

Het commerciële ruimtevaartbedrijf Firefly Aerospace werd daarnaast wel 17 procent meer waard na sterke kwartaalresultaten en goede vooruitzichten voor het hele boekjaar. Flutter Entertainment zakte juist ruim 14 procent. Het grootste onlinegokbedrijf ter wereld boekte meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen. Ook verlaagde het bedrijf de verwachtingen voor het hele jaar.