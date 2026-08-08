Amazon investeert in enorme gascentrale in Texas

SEATTLE (ANP/AFP) - Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas. Dit project dreigt de grootste uitstoter van broeikasgassen in de Verenigde Staten te worden. Het techconcern heeft de extra energie nodig om meer te kunnen doen met kunstmatige intelligentie, wat heel veel rekenkracht vergt.

Uit vergunningen blijkt dat de centrale 35 turbines zal tellen en goed zal zijn voor een vermogen van bijna 8 gigawatt. Daarmee wordt de centrale groter dan welke bestaande gascentrale in de VS dan ook. Hoeveel geld ermee is gemoeid, is niet bekend.

De centrale in het Texaanse Pecos County krijgt een vergunning om jaarlijks meer dan 30 miljoen ton aan broeikasgassen uit te stoten. Daarmee zou het de grootste uitstoter van het land zijn, al bereiken installaties zelden het maximum van hun toegestane uitstoot.

Volgens Amazon zorgt het zelf opwekken van stroom ervoor dat de kosten niet worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Hun energierekeningen stegen eerder flink doordat de sector kosten voor nieuwe installaties doorberekende aan consumenten.