Amazon lanceert Europese clouddienst voor meer dataveiligheid

SEATTLE (ANP/RTR) - Amazon heeft donderdag een nieuwe clouddienst gelanceerd die volledig in Europa is gevestigd. Het bedrijf wil daarmee inspelen op de zorgen die gebruikers hebben over de veiligheid van hun data, vooral als die in handen zijn van cloudaanbieders in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse 'Cloud Act' verplicht in de VS gevestigde aanbieders om autoriteiten toegang te geven tot data. Amazon Web Services (AWS) zegt dat de dienst volledig juridisch onafhankelijk wordt van de VS en de Europese wetgeving rond dataverwerking volgt.

Alle nieuwe datacentra komen in Europa te staan, zodat alles daar ook fysiek wordt opgeslagen. Ook mogen alleen inwoners van de Europese Unie in de centra werken en bestaat de adviesraad eveneens uit EU-burgers. De cloud kan blijven functioneren in het geval dat de VS software-exporten zou verbieden en de EU loskoppelt van clouddiensten, zegt technisch directeur Michael Hanisch van de Duitse tak van AWS tegen persbureau Reuters.