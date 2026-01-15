ECONOMIE
Eigenaar luxemerk Cartier boekt recordomzet na feestdagen

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 10:47
anp150126073 1
GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse luxeconcern Richemont, met dure merken als Chloé en Cartier, heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordomzet behaald met de verkoop van zijn horloges en sieraden. Het concern profiteerde van consumenten die tijdens de feestdagen veel geld uitgaven aan de producten. Vooral in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten waren ze gewild.
De omzet steeg in de laatste drie maanden van 2025 met 11 procent naar 6,4 miljard euro, meldt Richemont donderdag. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. De opbrengsten uit de verkoop van sieraden namen met 14 procent toe, ook beter dan verwacht. De horlogeverkopen vielen 7 procent hoger uit.
De horlogemarkt heeft last gehad van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en hogere materiaalkosten. Richemont heeft de neergang van de luxe-industrie wel beter doorstaan dan de meeste concurrenten, dankzij zijn gewilde dure ringen en armbanden.
