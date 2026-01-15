Internetblokkade Iran gaat zevende dag in

TEHERAN (ANP) - De internetblokkade in Iran is donderdag de zevende dag ingegaan, meldt internetwaakhond NetBlocks. De maatregel werd door Teheran ingevoerd wegens de aanhoudende demonstraties tegen het regime. De blokkade behoort volgens NetBlocks tot de langste ooit in Iran.

Iran heeft de toegang tot internet voor het publiek volledig afgesloten, met uitzonderingen voor de veiligheidsdiensten en geselecteerde staatsmedia. Sommige Iraniërs omzeilen de internetblokkade via de satellieten van Starlink, waardoor alsnog nieuwe beelden uit Iran komen.

Volgens NetBlocks is door de blokkade een "onlineinformatievacuüm" ontstaan. Dat heeft geleid tot een "versterking" van pro-regime-accounts, AI-imitaties en andere motieven, aldus de organisatie, die internetverkeer monitort.

Het is niet duidelijk wanneer de blokkade eindigt. Volgens Iran is het internet afgesloten om "terroristische operaties" te stoppen.