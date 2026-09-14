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Amazon schort samenwerking met vrachtvlieger op na ongeluk

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 7:58
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SEATTLE (ANP/AFP/RTR) - Webwinkelconcern Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21 Air voorlopig opgeschort. Dit is het bedrijf dat eigenaar is van het Amazon Prime Air-vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot.
"Na het tragische incident van vorig weekend hebben we tijd besteed aan het ondersteunen van het onderzoek en het evalueren van de omstandigheden. We hebben nu besloten om onze operaties met 21 Air, de uitvoerder van vlucht 7598, tijdelijk stil te leggen", heeft Amazon laten weten.
Bij het ongeval schoot het 32 jaar oude Boeing 767-vrachtvliegtuig na de landing door over de baan en botste het op voertuigen. Hierbij kwamen vijf mensen op de grond om het leven. De twee gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.
Er wordt nog onderzoek gedaan naar het incident. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken. Even voor de landing maakte een van de piloten ook meerdere keren een opmerking over de te hoge snelheid tegen de andere piloot.
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