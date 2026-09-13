WSJ: Canada wil mogelijk bijzonder EU-lidmaatschap

Canada wil de band met de Europese Unie aanhalen, en heeft daarom volgens de Wall Street Journal voorgesteld een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap in te stellen. Premier Mark Carney wil weten of zijn land 'geassocieerd lid' kan worden. De EU zou daarvoor openstaan.

Canada en de EU kijken naar manieren om het verkeer van goederen en diensten makkelijker te maken. Ook hoopt Carney dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen wonen en werken. Verder kijken Canada en de EU naar nauwere samenwerking op het gebied van onder meer energie, grondstoffen, AI en defensie, aldus de WSJ.

De EU is normaal streng op de regels voor lidmaatschap van de unie, maar zou volgens bronnen bij de EU en in Canada openstaan voor het voorstel, aldus de krant. De Europese Commissie en de Canadese ambassade in Brussel hebben nog niet op het verhaal gereageerd.

Er is al een handelsverdrag tussen de EU en Canada, al kwam dat moeizaam tot stand en is het nog altijd niet door alle EU-landen bekrachtigd.