Nederland is het fijnste land van Europa om in te wonen – tot je naar de woningmarkt kijkt

Wie hier woont, klaagt over de huren, de files en de wachttijden in de zorg. Toch staat Nederland in de nieuwste Europese ranglijst van landen om in te wonen hoger dan Denemarken, Zwitserland én Luxemburg. Het is niet de zon en niet de gezondheidszorg die het verschil maakt. In dezelfde tabel staat één cijfer dat verklaart waarom die eerste plaats hier zo weinig als winst voelt.

Nederland op één, met 205,6 punten

In de halfjaareditie van 2026 van de bekendste internationale leefkwaliteitsindex staat Nederland bovenaan met 205,6 punten. Luxemburg volgt op 204,8, Denemarken en Zwitserland blijven met 203,9 en 203,2 net achter. Vorig jaar was Nederland nog tweede achter Luxemburg, dus de sprong is klein maar echt.

De score is een rekensom van acht onderdelen: koopkracht, veiligheid, gezondheidszorg, kosten van levensonderhoud, huizenprijzen ten opzichte van inkomens, reistijd naar het werk, luchtvervuiling en klimaat. Nederland scoort opvallend goed op zorg (77,6), lage vervuiling (22,6), korte woon-werkritten (22,9) en klimaat (87,0). Kortom: alles wat je met beleid en infrastructuur kunt regelen, staat er goed voor.

Nederland scoort hoog op bijna alles wat je met beleid kunt regelen – en zwak op wat je moet bouwen.

Waar het misgaat: 7,7 keer je jaarinkomen

Het zwakke punt is de verhouding tussen huizenprijzen en inkomens. Die staat op 7,7 – een gemiddelde woning kost dus bijna acht bruto jaarsalarissen. Denemarken zit op 6,7, België op 6,3, Ierland op 6,2, Finland op 6,6. Daar komt een kostenindex van 73,2 bij, waarmee Nederland tot de tien duurste landen van Europa hoort.

Dat sluit aan bij de eigen cijfers over de woningmarkt: het woningtekort staat dit jaar op 4,6 procent van de totale woningvoorraad, ruim 380.000 woningen. De ranglijst meet dus vooral wat er goed is aan Nederland zodra je binnen bent.

De top tien van Europa

# Land Levenskwaliteit (hoger is beter) Kosten (lager is beter) 1 Nederland 205,6 73,2 2 Luxemburg 204,8 78,8 3 Denemarken 203,9 78,8 4 Zwitserland 203,2 110,1 5 Finland 201,5 68,7 6 Oostenrijk 198,1 71,0 7 IJsland 195,1 97,9 8 Duitsland 195,0 68,2 9 Noorwegen 193,5 85,5 10 Estland 191,8 59,6 # Land Kosten (lager is beter) Levenskwaliteit (hoger is beter) 1 Portugal 48,8 169,5 2 Slowakije 48,7 159,8 3 Litouwen 50,4 181,4 4 Spanje 51,5 183,4 5 Tsjechië 52,2 177,5 6 Slovenië 53,4 182,5

Meer levenskwaliteit voor minder geld

Wie de kostenkant zwaarder laat wegen, komt in een heel andere hoek van Europa uit. Estland levert ruim negentig procent van de Nederlandse score voor ongeveer vier vijfde van de kosten; Portugal en Spanje halen de helft van de Nederlandse prijzen.

# Land Levenskwaliteit (hoger is beter) Kosten (lager is beter) 1 Nederland 205,6 73,2 2 Luxemburg 204,8 78,8 3 Denemarken 203,9 78,8 4 Zwitserland 203,2 110,1 5 Finland 201,5 68,7 6 Oostenrijk 198,1 71,0 7 IJsland 195,1 97,9 8 Duitsland 195,0 68,2 9 Noorwegen 193,5 85,5 10 Estland 191,8 59,6 # Land Kosten (lager is beter) Levenskwaliteit (hoger is beter) 1 Portugal 48,8 169,5 2 Slowakije 48,7 159,8 3 Litouwen 50,4 181,4 4 Spanje 51,5 183,4 5 Tsjechië 52,2 177,5 6 Slovenië 53,4 182,5

De goedkoopste route naar een hoge levenskwaliteit loopt via de Baltische staten en Midden-Europa.

Wat je met zo'n lijstje kunt

Behandel de uitkomst als indicatie, niet als statistiek: de cijfers komen uit enquêtes onder websitebezoekers, niet uit officiële registraties.

Vergelijk landen op kosten inclusief huur, want juist daar zit het grootste verschil met Nederland.

Weeg de huizenprijs-inkomensverhouding apart: die bepaalt of je er ook echt kunt gaan wonen.

Kijk naar de onderdelen die voor jou tellen. Finland staat vijfde, maar heeft de laagste klimaatscore van de top tien.

Hoe de score werkt De index telt acht factoren tegen elkaar af en weegt ze verschillend. Hogere koopkracht, veiligheid, zorgkwaliteit en klimaatscore verhogen de uitkomst; hoge kosten, dure huizen ten opzichte van inkomens, lange reistijden en vervuiling verlagen hem. De onderliggende gegevens komen van gebruikersenquêtes, waardoor kleine landen met weinig deelnemers sterker schommelen dan grote.

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