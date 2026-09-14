Alle 17 energieleveranciers in de Keuze.nl-vergelijker pasten afgelopen week hun gastarief aan. De balans: 111 keer ging een gasprijs omhoog, slechts 4 keer omlaag. Het stookseizoen begint volgende maand, maar de rekening loopt nu al dagelijks op.

€80 per megawattuur

De beursprijs voor gas tikte deze week €80 per megawattuur aan, het hoogste niveau sinds de gascrisis van december 2022, aldus energievergelijker Keuze.nl. Energiecontracten werden deze maand gemiddeld 3,2 procent duurder voor een standaardhuishouden. Bij jaarcontracten steeg de gasprijs met 4,5 procent, bij driejarige contracten met 3,3 procent.

Niet iedereen werd duurder

Niet elke leverancier bewoog dezelfde kant op als je naar de totale jaarprijs kijkt. ENGIE verhoogde de gasprijs met 5,2 procent en verlaagde tegelijk de welkomstkorting van €400 naar €250, goed voor €270 per jaar extra. Pure Energie deed het omgekeerde: gasprijs 3,4 procent omhoog, maar de cashback sprong van €150 naar €400, wat per saldo €162 goedkoper uitpakt. Delta werd €62 goedkoper dankzij een nieuwe cashback van €200. Alleen Mega liet de gasprijs helemaal ongemoeid.

Gemiddeld steeg de welkomstkorting van €259 naar €287. Klinkt aantrekkelijk, maar die korting krijg je één keer. Het hogere tarief betaal je twaalf maanden lang.

Waarom het niet stopt

De aanvoer van vloeibaar gas uit Qatar ligt nog zeker tot begin november grotendeels stil. Tegelijk bieden Europa en Azië op dezelfde ladingen Amerikaans LNG, wat de prijs opdrijft. De gasopslagen staan op het laagste niveau ooit voor begin september , terwijl het kabinet eerder deze week het vuldoel verlaagde van 74 naar 64 procent.

Wat je nu kunt doen

Wie nu vergelijkt, moet naar de totale jaarprijs kijken, niet alleen naar het tarief per kubieke meter. Vaste jaarcontracten zijn op dit moment gemiddeld €323 per jaar goedkoper dan variabele contracten, berekende Keuze.nl. Maar je stapt in op het huidige, hoge niveau en profiteert niet als de prijs later zakt.

Drie leveranciers rekenen inmiddels meer dan €1,80 per kubieke meter, met €1,88 als uitschieter. De gemiddelde gasprijs bij een jaarcontract ligt op €1,66. Bij een verbruik van 1.000 kubieke meter kan het verschil tussen duurste en goedkoopste leverancier oplopen tot honderden euro's per jaar. In een markt die elke dag beweegt, is stilzitten de duurste optie.