Vijf energiecontracten zijn dit jaar tot €60 per maand duurder geworden, blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl. De zwaarste klappen vallen bij variabele contracten: bij aanbieders als OM en Energie VanOns sprong de stroomprijs in één week met 30%.

Variabel = de grootste klap

Bij OM en Energie VanOns steeg de stroomprijs in één week van €0,255 naar €0,331 per kWh. Vattenfall verhoogde de gasprijs in één maand vijf keer en rekent inmiddels meer dan €1,80 per kuub, het hoogste tarief op de markt. In totaal werden 44 van de 53 vaste en variabele energiecontracten in één week duurder, schreven we eerder

Voor precies dezelfde stroom betaal je bij de ene aanbieder nu honderden euro's per jaar meer dan bij de andere.

Niet alleen voor nieuwe klanten

De prijsstijgingen gelden deels nog alleen voor nieuwe klanten, maar bij variabele contracten veranderen de tarieven op gezette tijden mee. De meeste leveranciers passen tarieven aan op 1 januari en 1 juli, maar steeds vaker ook tussentijds. Essent heeft al aangekondigd de variabele tarieven per 1 oktober te verhogen: gas stijgt van €1,39 naar €1,50 per kuub, stroom van €0,27 naar €0,31 per kWh. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft een variabel contract, becijfert de ACM.

Waarom het zo hard gaat

De gasprijs staat op het hoogste niveau in ruim drie jaar, meldde de ACM deze week. Het huidige niveau is bijna drie keer hoger dan het laagste punt van dit jaar. De Nederlandse gasopslagen zijn voor 52% gevuld, tegen 66% een jaar eerder. Gasunie meldde vorige maand het vuldoel van 74% op 1 november niet meer te halen.

De rekening

Neem een huishouden met een gemiddeld verbruik van 2.300 kWh stroom en 900 m³ gas. De jaarkosten voor een eenjarig vast contract zijn sinds 1 januari met 35% gestegen, becijfert Overstappen.nl. Bij de vijf hardst gestegen contracten kan het verschil met begin dit jaar oplopen tot €60 per maand, ofwel €720 per jaar. Zelfs gemiddeld betaal je voor een nieuw contract al €99 per jaar meer dan een week geleden. Bij de grootste uitschieters loopt dat op tot €399 per jaar.

Wat kun je nu doen?

Vaste jaarcontracten zijn momenteel gemiddeld €323 per jaar goedkoper dan variabele contracten, becijfert Keuze.nl. Bij een variabel contract geldt een opzegtermijn van maximaal één maand. Wie voor de Essent-verhoging van 1 oktober wil overstappen, moet uiterlijk eind september actie ondernemen.

Het stookseizoen begint over een paar weken. De vijf contracten die dit jaar het hardst stegen, laten zien dat stilzitten de duurste keuze kan zijn: tien minuten vergelijken nu kan je tot €60 per maand schelen.