Nederlanders laten duizenden euro's liggen door lui spaargedrag: 'Rentegat historisch groot'

Sta jij met je spaargeld nog steeds bij een grootbank? Dan laat je flink wat geld liggen. Terwijl ING, Rabobank en ABN AMRO slechts 1,25 procent rente bieden, halen andere Nederlandse banken tot 3,30 procent. Dat verschil kan oplopen tot duizenden euro's.

"Het rentegat is groter dan ooit," ziet Ricardo van den Heuvel van vergelijkingswebsite spaarrentesvergelijken.net. "Grootbanken bieden 1,25 procent. De beste alternatieven zitten op 3,00 tot 3,30 procent. Dat verschil van bijna 2 procentpunt is historisch groot en het raakt gewone Nederlanders direct in de portemonnee."

Geen buitenlands avontuur meer nodig

Voor zo'n hoge spaarrente moest je vroeger naar het buitenland. Inmiddels staan gewoon Nederlandse banken bovenaan: Yapi Kredi (3,30%), Nexent (3,10%), Bunq (3,01%) en DHB (3,00%). "Dat zijn allemaal gewone Nederlandse banken onder toezicht van DNB, met het Nederlandse depositogarantiestelsel tot 100.000 euro", benadrukt Van den Heuvel.

Dat doe je in een kwartier op je telefoon, via de app

Let wel op: dit zijn actierentes voor nieuwe klanten, dus tijdelijke lokkertjes. Toch tikt het aan. Met 25.000 euro inleg spaar je bij een grootbank met 1,25 procent rente over tien jaar 28.307 euro. Bij DHB kom je uit op 30.202 euro. Een verschil van bijna 2.000 euro.

'Gedoe zit tussen de oren'

Waarom stappen mensen dan niet massaal over? Uit onderzoek van het Radar-panel blijkt dat veel Nederlanders denken dat overstappen veel gedoe oplevert. Onterecht, zegt Van den Heuvel. "Het gevoel is: dan moet ik mijn bankrekening opzeggen. Maar dat klopt niet. Je opent gewoon een tweede rekening, naast je betaalrekening bij ING of Rabobank."

Grootbanken bieden 1,25 procent. De beste alternatieven zitten op 3,00 tot 3,30 procent

En snel is het ook nog. "Dat doe je in een kwartier op je telefoon, via de app", aldus Van den Heuvel. "Je betaalrekening staat er gewoon naast."

Fanatieke spaarders: rente hoppen

Wil je nog meer uit je spaargeld halen? Dan kun je als fanatieke spaarder actierente hoppen: zodra de actieperiode afloopt, verplaats je je geld naar een andere bank met een aantrekkelijke actierente. "Bepaal welk deel van je spaargeld je de komende maanden toch niet nodig hebt. Dat deel zet je apart op een spaarrekening met actierente. Na de actieperiode (3 tot 6 maanden) kijk je opnieuw", aldus Van den Heuvel.

Het meest rendabel: deze Duitse bank

Het slimste voor je portemonnee is echter overstappen naar een Europese bank met een vaste hoge rente. Ook die banken zijn dankzij het Europees breed depositogarantiestelsel tot 100.000 euro veilig.

Een van de aantrekkelijkste opties nu: de Duitse bank Trade Republic. Zit je bij ING, de grootste bank van Nederland, dan krijg je 1,25 procent rente. Bij Trade Republic is dat 3,00 procent (tot 50.000 euro). Dat kan per jaar honderden euro's schelen.