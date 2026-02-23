ECONOMIE
Amerikaans Anthropic wijst Chinese AI-bedrijven aan als dieven

Economie
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 21:05
anp230226182 1
SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - Het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic, eigenaar van chatbot Claude, beschuldigt drie Chinese concurrenten ervan op ongeoorloofde wijze kennis en technologie uit zijn systeem over te nemen. Volgens Anthropic gaat het om grootschalige diefstal van intellectueel eigendom.
De Chinese AI-bedrijven DeepSeek, Moonshot AI en MiniMax zouden een techniek gebruiken waarbij ze antwoorden van een krachtiger AI-systeem inzetten om hun eigen, minder geavanceerde model te verbeteren. Zo kunnen ze hun systemen sneller en goedkoper slimmer maken.
"Deze activiteiten worden steeds intensiever en slimmer opgezet. Er is maar weinig tijd om in te grijpen", aldus Anthropic. Eerder werd DeepSeek beschuldigd van diefstal toen het een goedkope chatbot lanceerde die ongeveer net zo goed presteerde als ChatGPT en andere toonaangevende Amerikaanse chatbots.
