Jetten belt meteen na aantreden met Zelensky

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 21:22
bijgewerkt om maandag, 23 februari 2026 om 21:51
anp230226184 1
Premier Rob Jetten heeft al enkele uren na zijn aantreden gebeld met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Jetten verzekerde Zelensky dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen.
Jetten en Zelensky hebben afgesproken elkaar snel te ontmoeten, zegt de president op X. Ze spraken onder meer over luchtafweerraketten en benodigdheden voor de energievoorziening, de zaken waar Oekraïne het dringendst om verlegen zit.
Welke buitenlandse collega een nieuwbakken regeringsleider als eerste bezoekt of belt, geldt als een aanwijzing wie en wat hij of zij belangrijk vindt. De nieuwe regeringscoalitie en ook het afgezwaaide kabinet verzekerden de afgelopen maanden al dat Oekraïne op Nederland kan blijven rekenen.
Op zijn eerste volle werkdag, dinsdag, neemt Jetten deel aan een overleg met de leiders van andere landen die Oekraïne willen blijven beschermen. Hij belt in voor een videovergadering van de Coalitie van Bereidwilligen, op de kop af vier jaar na de Russische inval.
